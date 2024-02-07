Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака

Король Карл III и королева Камилла были сфотографированы в Лондоне, - они улыбаясь, приветствуя сторонников в Лондоне. Накануне Букингемский дворец объявил, что Карл III лечится от рака, передает УНН со ссылкой на Sky News.

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Как указывается, автомобиль с королем Карлом и королевой Камиллой вернулся в Букингемский дворец. Появление короля состоялось после встречи с его младшим сыном герцогом Сассекским, которая длилась около 45 минут.

Королевский корреспондент Sky Лаура Бандок сказала, что встреча между королем и Гарри была "выдающимся моментом".

Королевское воссоединение, но, возможно, не большое примирение. Хотя я считаю, что тот факт, что принцу Гарри пришлось преодолеть тысячи миль для той 45-минутной встречи - и имейте в виду, что они не общались лично в течение нескольких месяцев - означает, что это было важно" - сказала она.

Принц Гарри не планирует встречаться с принцем Уильямом во время визита в Великобританию.

После Букингемского дворца королевская чета планировала поехать в свою резиденцию в Сандрингеме, пишет издание, - там Карл ІІІ продолжит работать.

Напомним,

Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице.

Также УНН сообщал, что у герцогини Йоркской Сары Фергюсон диагностировали рак кожи после лечения рака молочной железы, которое она прошла в прошлом году.