Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака
Киев • УНН
Король Карл III был замечен улыбающимся и приветствовал сторонников в Лондоне на следующий день после того, как было объявлено, что он проходит лечение от рака.
Король Карл III и королева Камилла были сфотографированы в Лондоне, - они улыбаясь, приветствуя сторонников в Лондоне. Накануне Букингемский дворец объявил, что Карл III лечится от рака, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Как указывается, автомобиль с королем Карлом и королевой Камиллой вернулся в Букингемский дворец. Появление короля состоялось после встречи с его младшим сыном герцогом Сассекским, которая длилась около 45 минут.
Королевский корреспондент Sky Лаура Бандок сказала, что встреча между королем и Гарри была "выдающимся моментом".
Королевское воссоединение, но, возможно, не большое примирение. Хотя я считаю, что тот факт, что принцу Гарри пришлось преодолеть тысячи миль для той 45-минутной встречи - и имейте в виду, что они не общались лично в течение нескольких месяцев - означает, что это было важно"
Принц Гарри не планирует встречаться с принцем Уильямом во время визита в Великобританию.
После Букингемского дворца королевская чета планировала поехать в свою резиденцию в Сандрингеме, пишет издание, - там Карл ІІІ продолжит работать.
Напомним,
Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице.
Также УНН сообщал, что у герцогини Йоркской Сары Фергюсон диагностировали рак кожи после лечения рака молочной железы, которое она прошла в прошлом году.
Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака
Король Карл III был замечен улыбающимся и приветствовал сторонников в Лондоне на следующий день после того, как было объявлено, что он проходит лечение от рака.
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