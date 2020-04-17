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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31756 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пограничники сообщили об ожиданиях относительно прироста пассажиропотока на Пасху

Пограничники сообщили об ожиданиях относительно прироста пассажиропотока на Пасху

Киев  •  УНН

 • 22796 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Пасхальные выходные - с 18 по 20 марта - пограничники ожидают увеличения пассажиропотока на границе, но незначительно. С понедельника по состоянию на сегодня поток пассажиров не превышает нескольких тысяч человек. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Сейчас мы не фиксируем большого прироста пассажиропотока. Он вообще первые три дня этой недели был достаточно малым, на уровне 9-10 тысяч человек в сутки на въезд-выезд из Украины. За вчерашние сутки границу пересекли чуть больше 12 тысяч человек. Незначительный пассажиропоток был также и на прошлой неделе. Определенный прирост мы фиксировали накануне выходных, когда пассажиропоток вырос за сутки до уровня 15-16 тысяч человек", - сообщил представитель ГПСУ.

По его словам, на сегодня наибольший поток идет через западный участок границы - с Польшей, где функционирует два пункта пропуска - "Краковец" и "Ягодин", а также через границу с Венгрией - в пункте пропуска "Тиса".

"Раньше мы прогнозировали, что пассажиропоток может вырасти за сутки до уровня 20-25 тысяч человек. Но мы сейчас видим, что такого прироста, скорее всего, не будет. Не исключено, что завтра пассажиропоток возрастет, но незначительно... Если анализировать прошлую неделю, то, например, пассажиропоток в среднем за сутки составил 10 тысяч, а перед выходными вырос до 15-и и снова упал на начало этой недели", - добавил Демченко.

Напомним, Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 закрыла границы с 27 марта.

С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

На этой неделе Кабинет министров поддержал решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на границе Украины.

Украинские Национальные Новости

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