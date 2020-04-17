Прикордонники повідомили про очікування щодо приросту пасажиропотоку на Великдень

ukru
16:58 • 52589 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 127172 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 220573 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 222972 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 224304 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216484 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188806 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185199 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145642 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150067 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106796 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141757 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148359 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126881 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240165 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 220579 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 222978 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 224308 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216490 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 34810 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 15924 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126881 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141757 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111901 перегляди
Актуальне
Прикордонники повідомили про очікування щодо приросту пасажиропотоку на Великдень

Прикордонники повідомили про очікування щодо приросту пасажиропотоку на Великдень

Київ • УНН

 • 22807 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Пасхальні вихідні - з 18 по 20 березня - прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку на кордоні, але незначне. З понеділка станом на сьогодні потік пасажирів не перевищує кількох тисяч осіб. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

“Наразі ми не фіксуємо великого приросту пасажиропотоку. Він взагалі перші три дні цього тижня був досить малим, на рівні 9-10 тисяч осіб за добу на в’їзд-виїзд з України. За вчорашню добу кордон перетнуло трохи більше 12 тисяч осіб. Незначний пасажиропотік був також і протягом минулого тижня. Певний приріст ми фіксували напередодні вихідних, коли пасажиропотік зріс за добу до рівня 15-16 тисяч осіб”, — повідомив представник ДПСУ.

З його слів, на сьогодні найбільший потік йде через західну ділянку кордону — із Польщею, де функціонує два пункти пропуску — “Краківець” і “Ягодин”, а також через кордон з Угорщиною — у пункті пропуску “Тиса”.

“Раніше ми прогнозували, що пасажиропотік може вирости за добу до рівня 20-25 тисяч осіб. Але ми зараз бачимо, що такого приросту, скоріш за все, не буде. Не виключено, що сьогодні-завтра пасажиропотік зросте, але незначно... Якщо аналізувати минулий тиждень, то, наприклад, пасажиропотік в середньому за добу становив 10 тисяч, а перед вихідними виріс до 15-и і знову впав на початок цього тижня”, — додав Демченко.

Нагадаємо, Україна через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 закрила кордони з 27 березня.

З 7 квітня державний кордон України можна було перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Цього тижня Кабінет міністрів підтримав рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на кордоні України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57