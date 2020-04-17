Прикордонники повідомили про очікування щодо приросту пасажиропотоку на Великдень

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Пасхальні вихідні - з 18 по 20 березня - прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку на кордоні, але незначне. З понеділка станом на сьогодні потік пасажирів не перевищує кількох тисяч осіб. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.