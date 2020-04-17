Прикордонники повідомили про очікування щодо приросту пасажиропотоку на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Пасхальні вихідні - з 18 по 20 березня - прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку на кордоні, але незначне. З понеділка станом на сьогодні потік пасажирів не перевищує кількох тисяч осіб. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.
“Наразі ми не фіксуємо великого приросту пасажиропотоку. Він взагалі перші три дні цього тижня був досить малим, на рівні 9-10 тисяч осіб за добу на в’їзд-виїзд з України. За вчорашню добу кордон перетнуло трохи більше 12 тисяч осіб. Незначний пасажиропотік був також і протягом минулого тижня. Певний приріст ми фіксували напередодні вихідних, коли пасажиропотік зріс за добу до рівня 15-16 тисяч осіб”, — повідомив представник ДПСУ.
З його слів, на сьогодні найбільший потік йде через західну ділянку кордону — із Польщею, де функціонує два пункти пропуску — “Краківець” і “Ягодин”, а також через кордон з Угорщиною — у пункті пропуску “Тиса”.
“Раніше ми прогнозували, що пасажиропотік може вирости за добу до рівня 20-25 тисяч осіб. Але ми зараз бачимо, що такого приросту, скоріш за все, не буде. Не виключено, що сьогодні-завтра пасажиропотік зросте, але незначно... Якщо аналізувати минулий тиждень, то, наприклад, пасажиропотік в середньому за добу становив 10 тисяч, а перед вихідними виріс до 15-и і знову впав на початок цього тижня”, — додав Демченко.
Нагадаємо, Україна через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 закрила кордони з 27 березня.
З 7 квітня державний кордон України можна було перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.
Цього тижня Кабінет міністрів підтримав рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на кордоні України.