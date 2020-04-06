Відзавтра кордон перетнути можна лише у 19 пунктах пропуску

КИЇВ. 6 квітня. УНН. З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. При цьому, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.