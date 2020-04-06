С завтрашнего дня границу пересечь можно только в 19 пунктах пропуска

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. При этом, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.