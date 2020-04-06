С завтрашнего дня границу пересечь можно только в 19 пунктах пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. При этом, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
“В частности, внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины № 288-р „О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения“. С учетом изменений с 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.
“С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что в связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нету.
Кроме того, исключение ограничительных мер могут приниматься касательно эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу усиленные карантинные мероприятия.