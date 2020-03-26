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Сьогодні Україна закриває кордон через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 повністю закриває кордони з 27 березня, передає УНН.

“До кінця п’ятниці, 27 березня, буде закритий державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення”, — заявив раніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу у четвер, 26 березня.

Президент нагадав, що ще два тижні тому він закликав українців терміново повернутися на батьківщину. При цьому більшість повернулося додому самостійно, а понад 80 тис. людей повернули додому літаками, поїздами і автобусами.

“Але сьогодні у нас вже немає часу чекати. Ми опинилися перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, і безпекою 40 млн громадян всередині країни. Наш обов’язок, як держави, піклуватися про кожного українця”, — підкреслив Зеленський.

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За словами президента, про тих, хто не зможе повернутися в найближчі два дні, подбають дипломатичні представництва за кордоном.

“Ні про одного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми будемо поступово повертати вас з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації в місці вашого перебування, а також — рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов’язкової ізоляції”, — пояснив президент.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що 27 березня буде прийнято рішення закрити авіаційне і залізничне сполучення з суботи, 28 березня.

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Як повідомляв УНН, українська залізнична компанія АТ “Укрзалізниця” призначила низку рейсів для повернення до України своїх громадян, які внаслідок обмежувальних заходів, введених в зв’язку з карантином, не мають можливості самостійно перетнути кордон.

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