Сегодня Украина закрывает границу из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрывает границы с 27 марта, передает УНН.
“До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки”, — заявил ранее президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу в четверг, 26 марта.
Президент напомнил, что еще две недели назад он призвал украинцев срочно вернуться на родину. При этом большинство вернулось домой самостоятельно, а более 80 тыс. человек вернули домой самолетами, поездами и автобусами.
“Но сегодня у нас нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность как государства, заботиться о каждом украинце”, — подчеркнул Зеленский.
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По словам президента, о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства за рубежом.
“Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за рубежа, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также — уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции”, — пояснил президент.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 27 марта будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение с субботы, 28 марта.
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Как сообщал УНН, украинская железнодорожная компания АО “Укрзализныця” назначила ряд рейсов для возвращения в Украину своих граждан, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.