Сегодня Украина закрывает границу из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93429 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102084 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104194 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103312 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111573 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100336 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104915 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106567 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131505 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Сегодня Украина закрывает границу из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрывает границы с 27 марта, передает УНН.

“До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки”, — заявил ранее президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу в четверг, 26 марта.

Президент напомнил, что еще две недели назад он призвал украинцев срочно вернуться на родину. При этом большинство вернулось домой самостоятельно, а более 80 тыс. человек вернули домой самолетами, поездами и автобусами.

“Но сегодня у нас нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность как государства, заботиться о каждом украинце”, — подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства за рубежом.

“Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за рубежа, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также — уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции”, — пояснил президент.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 27 марта будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение с субботы, 28 марта.

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Как сообщал УНН, украинская железнодорожная компания АО “Укрзализныця” назначила ряд рейсов для возвращения в Украину своих граждан, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

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