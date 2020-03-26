Кулеба: до України виявили бажання повернутись 20 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За кордоном України залишається щонайменше 20 тисяч українських громадян, які виявили бажання повернутись додому. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.
"20 тисяч українців - це ті, які виявили бажання повернутися в Україну і проінформували про це консульства і посольства України. Тепер логістика їх повернення буде суттєво ускладнена", - сказав Кулеба, та додав, що причина не лише у закритті кордону для регулярних пасажирських перевезень з 27 березня, але й через те що авіасполучення згортають й інші країни.
Міністр підкреслив, що від самого початку виступав за повернення з-за кордону громадян України, але водночас зауважив, що необхідно забезпечувати максимально жорсткий контроль для тих, хто повертається.
Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.