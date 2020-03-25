Від коронавірусу за кордоном одужало шестеро українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Від коронавірусу COVID-19 за кордоном одужало шестеро українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.
За інформацією Міністерства закордонних справ України станом на 20:00 25 березня за кордоном від COVID-19 одужало шестеро українців.
Так, 4 українця перебуває в Японії, в Італії – 1 українець та в Польщі – 1 українець.
Також, від COVID-19 за кордоном померли три українки.
Нагадаємо, українцям обіцяють додаткові рейси для евакуації з Туреччини, Катару, ОАЕ та Казахстану.