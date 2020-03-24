Українцям обіцяють додаткові рейси для евакуації з Туреччини, Катару, ОАЕ та Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Для українців, які повертаються додому, уряд планує призначити додаткові рейси з Туреччини (Стамбул, Анталія), Катару (Доха), ОАЕ (Дубай), Казахстану (Алмати). Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМУ, передає УНН.
В уряді звертають увагу на те, що “є дуже висока ймовірність введення ще більш жорстких карантинних режимів в інших країнах”, і закликають не зволікати та придбати квитки вже сьогодні через сайти авіакомпаній.
Зазначається, що перевезення здійснюватимуть компанії МАУ та Sky Up Airlines.
Крім того, в КМУ нагадали, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів.
Нагадаємо, напередодні у МЗС повідомили, що незабаром в’їзд громадян в Україну буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання коронавірусом.