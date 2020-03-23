Незабаром в’їзд громадян в Україну буде "прив’язаний" до проходження тесту на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Незабаром в’їзд громадян в Україну буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання коронавірусом. Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Епідеміологічна ситуація в усьому світі стрімко погіршується, логістична ситуація також... Незабаром в’їзд громадян в Україну буде безпосередньо прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання”, — сказав Кулеба.
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З його слів, організацією проведення тестів займатиметься Міністерство охорони здоров’я.
“Ідея в тому, що при перетині кордону людина має пройти тестування. Так, це незручність, бо займає певний час, але це дозволить проконтролювати, чи вона перетинає кордон здоровою”, — додав міністр.
Нагадаємо, у Зеленського розповіли, як розподілять доставлені з Китаю тести на коронавірус.