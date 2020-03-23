У двох волинян експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Волинській області у двох осіб експрес-тести на коронавірус COVID-19 показали позитивний результат. Наразі очікуються результати лабораторних досліджень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
“Щодо двох волинян, у яких експрес-тести показали позитивний результат, нині також очікуємо результатів, які покажуть точний діагноз. Наголошуємо, що підтвердити діагноз коронавірусу можна лише за результатами лабораторних досліджень на наявність РНК вірусу COVID-19. Швидкі експрес-тести не дають точного результату”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з підозрою на коронавірусну інфекцію в медзаклади області звернулося 11 осіб.
"Госпіталізовано — 6 осіб, решта перебуває на самоізоляції. В усіх осіб взято аналізи та відправлено біоматеріал до Києва для проведення лабораторних досліджень",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у Києві зросло до 28 осіб, адже протягом дня підтвердилися ще чотири випадки.