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У Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 28: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зросло до 28 осіб, адже протягом дня підтвердилися ще чотири випадки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи „Київський міський лабораторний центр МОЗ України“ ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Тобто кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб”, — написав мер.

Так, серед нових 4 випадків: 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні; 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області; жінка віком 28 років — повернулася з Австрії; 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.

Зазначається, що наразі двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні, а двоє — на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Нагадаємо, що до столиці прибула партія з 70 тисяч медичних масок, а також 100 тисяч масок передав соціально відповідальний бізнес.

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