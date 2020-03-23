В Киеве количество инфицированных коронавируса возросло до 28: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, ведь в течение дня подтвердились еще четыре случая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло в столице до 28 человек", - написал мэр.
Так, среди новых 4 случаев: 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне; 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области; женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии; 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.
Отмечается, что в настоящее время двое пациентов находятся в Александровской больнице, а двое - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
Напомним, что в столицу прибыла партия из 70 000 медицинских масок, а также 100 000 масок передал социально ответственный бизнес.