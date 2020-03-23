Київ отримав 100 тисяч медичних масок від бізнесу - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До столиці прибула партія з 70 тисяч медичних масок, а також 100 тисяч масок передав соціально відповідальний бізнес. Про це сказав міський голова Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.
“Щодо масок, тестів та засобів захисту. Столиця вже отримала 70 тис. медичних масок, що замовила, а також днями очікуємо першу партію з 100 тис. масок, що відшивають на наше замовлення українські підприємства. Ще 100 тис. масок місту передав соціально відповідальний бізнес і ми будемо вдячні за будь-яку допомогу”, — сказав міський голова.
Зі слів Кличка, маски та інші засоби в першу чергу будуть передані медикам у лікарні.
“Усі тести, що отримає Київ, ми передаємо в лікарні та сімейним лікарям, які зможуть виїжджати до хворих з симптомами коронавірусу та робити їм оперативно тести”, — додав він.
Нагадаємо, сьогодні літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.