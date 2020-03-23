Киев получил 100 тысяч медицинских масок от бизнеса - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В столицу прибыла партия из 70 тысясч медицинских масок, а также 100 тысяч масок передал социально ответственный бизнес. Об этом сказал мэр Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.
“О масок, тестов и средств защиты. Столица уже получила 70 тыс. медицинских масок, заказала, а также на днях ожидаем первую партию из 100 тыс. масок, отшивают по нашему заказу украинские предприятия. Еще 100 тыс. масок городу передал социально ответственный бизнес и мы будем благодарны за любую помощь”, — сказал городской голова.
По словам Кличко, маски и другие средства в первую очередь будут переданы медикам в больнице.
“Все тесты, получит Киев, мы передаем в больницы и семейным врачам, которые смогут выезжать к больным с симптомами коронавируса и делать им оперативно тесты”, — добавил он.
Напомним, сегодня самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.