У двух волынян экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Волынской области у двух человек экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат. Сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"В отношении двух волынян, у которых экспресс-тесты показали положительный результат, сейчас также ожидаем результатов, которые покажут точный диагноз. Подчеркиваем, что подтвердить диагноз коронавируса можно только по результатам лабораторных исследований на наличие РНК вируса COVID-19. Быстрые экспресс-тесты не дают точного результата", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в медучреждения области обратилось 11 человек.
"Госпитализированы - 6 человек, остальные находятся на самоизоляции. У всех лиц взяты анализы и отправлен биоматериал в Киев для проведения лабораторных исследований", - отмечается в сообщении.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, ведь в течение дня подтвердились еще четыре случая.