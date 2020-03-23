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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103623 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106237 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108200 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106920 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116279 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101593 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105884 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

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У двух волынян экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат

У двух волынян экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат

Киев  •  УНН

 • 14326 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Волынской области у двух человек экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат. Сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"В отношении двух волынян, у которых экспресс-тесты показали положительный результат, сейчас также ожидаем результатов, которые покажут точный диагноз. Подчеркиваем, что подтвердить диагноз коронавируса можно только по результатам лабораторных исследований на наличие РНК вируса COVID-19. Быстрые экспресс-тесты не дают точного результата", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в медучреждения области обратилось 11 человек.

"Госпитализированы - 6 человек, остальные находятся на самоизоляции. У всех лиц взяты анализы и отправлен биоматериал в Киев для проведения лабораторных исследований", - отмечается в сообщении.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, ведь в течение дня подтвердились еще четыре случая.

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