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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104929 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107610 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109549 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108159 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Украинцам обещают дополнительные рейсы для эвакуации из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Для украинцев, которые возвращаются домой, правительство планирует назначить дополнительные рейсы из Турции (Стамбул, Анталия), Катара (Доха), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алматы). Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМУ, передает УНН.

В правительстве обращают внимание на то, что "очень высокая вероятность введения еще более жестких карантинных режимов в других странах", и призывают не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний.

Отмечается, что перевозка будет осуществляться компаниями МАУ и Sky Up Airlines.

Кроме того, в КМУ напомнили, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19 всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Напомним, накануне в МИД сообщили, что вскоре въезд граждан в Украину будет привязан к прохождению ими теста на заболевание коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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