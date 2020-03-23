Від COVID-19 за кордоном померли три українки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на 10:00 23 березня за кордоном від коронавірусної інфекції померли три українки. Наразі 18 громадян України за кордоном проходять лікування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал “Коронавірус: інформація від МЗС”.
“18 громадян України проходять лікування: Німеччина — 5, Домініканська Республіка — 4, Італія — 2, Польща — 2, ОАЕ — 2, Іспанія — 1, Нідерланди — 1, Сейшельські острови — 1”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що шість українців за кордоном одужали від коронавірусу: в Японії — 4, Італії — 1, Польщі — 1.
“3 громадянки України за кордоном померли”, — повідомили в МЗС.
Нагадаємо, в Івано-Франківську вчора ввечері зафіксували три випадки коронавірусу. Всі пацієнти наразі знаходяться у задовільному стані.