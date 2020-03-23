От COVID-19 за рубежом умерли три украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на 10:00 23 марта по границей от коронавирусной инфекции умерли три Украинский. Сейчас 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал “Коронавирус: информация от МИД”.
“18 граждан Украины проходят лечение: Германия — 5, Доминиканская Республика — 4, Италия — 2, Польша — 2, ОАЭ — 2, Испания — 1, Нидерланды — 1, Сейшельские острова — 1”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что шесть украинцев за рубежом выздоровели от коронавируса: в Японии — 4, Италии — 1, Польши — 1.
“3 гражданки Украины за рубежом умерли”, — сообщили в МИД.
Напомним, в Ивано-Франковске вчера вечером зафиксировали три случая коронавируса. Все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.