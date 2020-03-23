Три випадки COVID-19 у Івано-Франківську: пацієнти у задовільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Івано-Франківську вчора ввечері зафіксували три випадки коронавірусу. Всі пацієнти наразі знаходяться у задовільному стані. Про це у відеозверненні на Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.
"Буквально вчора ввечері ми дізналися про додаткових три підтверджених випадки коронавірусу. Ці три особи з міста Івано-Франківська. На жаль, ці три особи - контакті особи тієї жінки, яка померла. І саме у них було виявлено наявність коронавірусу", - наголосив Марцінків.
За його словами, одному чоловіку вдалося підтвердити хворобу не за допомогою тест-системи, а за допомогою лабораторних аналізів.
"На щастя ці всі три особи, у яких підтверджено коронавірус, вони є в задовільному стані. Чоловік в легкій формі, інші дві особи середньої тяжкості. В Івано-Франківській області немає зараз тяжких хворих. Всі десь середньої тяжкості", - сказав Марцінків.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.