Три случая COVID-19 в Ивано-Франковске: пациенты в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковске вчера вечером зафиксировали три случая коронавируса. Все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в видеообращении на Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
"Буквально вчера вечером мы узнали о дополнительных троих подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека из Ивано-Франковска. К сожалению, эти три человека - были в контакте лица с той женщиной, которая умерла. И именно у них было выявлено наличие коронавируса", - подчеркнул Марцинкив.
По его словам, одному человеку удалось подтвердить болезнь не с помощью тест-системы, а с помощью лабораторных анализов.
"К счастью все эти три человека, у которых подтвержден коронавирус, они в удовлетворительном состоянии. Мужчина в легкой форме, другие два человека - средней тяжести. В Ивано-Франковской области нет сейчас тяжелых больных. Все где-то средней тяжести", - сказал Марцинкив.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.