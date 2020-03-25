От коронавируса за рубежом выздоровели шесть украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93400 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102079 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104189 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103307 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111569 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100333 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104912 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106567 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131505 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От коронавируса за рубежом выздоровели шесть украинцев

От коронавируса за рубежом выздоровели шесть украинцев

Киев  •  УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. От коронавируса COVID-19 за рубежом выздоровели шесть украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.

По информации Министерства иностранных дел Украины по состоянию на 20:00 25 марта за рубежом от COVID-19 выписаны шесть украинцев.

Так, 4 украинцев находится в Японии, в Италии - 1 украинец и в Польше - 1 украинец.

Также, от COVID-19 за рубежом умерли три украинца.

Напомним, украинцам обещают дополнительные рейсы для эвакуации из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана.

Украинские Национальные Новости

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