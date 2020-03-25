От коронавируса за рубежом выздоровели шесть украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. От коронавируса COVID-19 за рубежом выздоровели шесть украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.
По информации Министерства иностранных дел Украины по состоянию на 20:00 25 марта за рубежом от COVID-19 выписаны шесть украинцев.
Так, 4 украинцев находится в Японии, в Италии - 1 украинец и в Польше - 1 украинец.
Также, от COVID-19 за рубежом умерли три украинца.
Напомним, украинцам обещают дополнительные рейсы для эвакуации из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана.