Кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 1:00 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 21,162 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 7503 особи. У Китаї за весь час епідемії загинуло 3163 людини. Іспанія також перегнала КНР за кількістю померлих — 3647 осіб.
Всього у світі 466,955 інфікованих. У свою чергу, одужало 113,770 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (74,386), Сполучені Штати (62,086), які вийшли на третє місце включно з Китаєм, Іспанія (47,610), Німеччина (37,323) та Іран (27,017).
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.