Пандемія коронавірусу: Генсек ООН звернувся до лідерів G20 із проханням про допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся у вівторок з посланням на адресу лідерів країн “Великої двадцятки” в зв’язку з глобальною пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Голос Америки.
Гутерріш привітав рішення лідерів G-20 скликати екстрений віртуальний саміт для пошуку виходу з небезпечної ситуації в сферах охорони здоров’я та економіки у зв’язку з пандемією COVID-19.
“Це перш за все людська криза з багатогранними погрозами. Навіть в найбагатших країнах ми бачимо тиск, який відчувають системи охорони здоров’я, соціально-економічні наслідки пандемії вже відчутні — школи закриваються, нерівність поглиблюється, багато країн не в змозі задовольнити ... потреби літніх людей ... У перспективі — рецесія. Питання: як довго це триватиме і яких збитків це завдасть продуктивності та потенціалу наших економік і засобів до існування наших громадян”, — йдеться в листі генсека ООН.
Гутерріш виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам “Великої двадцятки” зосередитися на кількох найважливіших питаннях. Глава ООН звернувся з пропозицією виробити скоординований підхід до зниження загрози зараження і виділенню трильйонних пакетів допомоги для міжнародної економіки.
Він також нагадав про необхідність надати допомогу країнам, що розвиваються, які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавірусу. Гутерріш закликав скасувати різні тарифи і мита, а також санкції, раніше введені проти деяких країн. Така відміна санкцій дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування, медикаментів та медичної допомоги, необхідної їм для боротьби з коронавірусів.
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.