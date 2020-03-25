Пандемія коронавірусу: Генсек ООН звернувся до лідерів G20 із проханням про допомогу

КИЇВ. 25 березня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся у вівторок з посланням на адресу лідерів країн “Великої двадцятки” в зв’язку з глобальною пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Голос Америки.