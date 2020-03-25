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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: Генсек ООН обратился к лидерам G20 с просьбой о помощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился во вторник с посланием в адрес лидеров стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Голос Америки.

Гутерриш приветствовал решение лидеров G-20 созвать экстренный виртуальный саммит для поиска выхода из опасной ситуации в сферах здравоохранения и экономики в связи с пандемией COVID-19.

“Это прежде всего человеческая кризис с многогранными угрозами. Даже в самых богатых странах мы видим давление, которое испытывают системы здравоохранения, социально-экономические последствия пандемии уже ощутимы — школы закрываются, неравенство углубляется, многие страны не в состоянии удовлетворить ... потребности пожилых людей ... В перспективе — рецессия. Вопрос: как долго это будет продолжаться и какой ущерб это нанесет производительности и потенциала наших экономик и средств к существованию наших граждан”, — говорится в письме генсека ООН.

Гутерриш выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам “Большой двадцатки” сосредоточиться на нескольких важнейших вопросах. Глава ООН обратился с предложением выработать скоординированный подход к снижению угрозы заражения и выделению триллионные пакетов помощи для международной экономики.

Он также напомнил о необходимости оказать помощь развивающимся странам, которые могут серьезно пострадать от эпидемии коронавируса. Гутерриш призвал отменить различные тарифы и пошлины, а также санкции, ранее введенные против некоторых стран. Такая отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания, медикаментам и медицинской помощи, необходимой им для борьбы с коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, которая вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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