Екстрена телеконференція лідерів G20 відбудеться 26 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Екстрений саміт лідерів G20 щодо ситуації з поширенням коронавіурсу у світі має відбутися 26 березня в форматі відеоконференції. Про це повідомило у вівторок агентство Kyodo з посиланням на джерела в японському уряді, передає УНН.
Конкретний час конференції узгоджується. Очікується, що за японським часом вона пройде ввечері (вдень за часом Києва).
18 березня Саудівське агентство друку (САД) повідомило, що Ер-Ріяд планує скликати в віртуальному форматі позачерговий саміт G20 для обговорення ситуації з коронавірусом. Саудівська Аравія в цьому році головує в G20, традиційний щорічний саміт "двадцятки" запланований в королівстві на листопад.
Раніше УНН повідомляв, що через коронавірус Трамп проведе відеоконференцію з лідерами країн G7.