Саудівська Аравія скликає G20 через ситуацію з коронавірусом у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Саудівська Аравія збирає країни "Великої двадцятки" для проведення онлайн-саміту через ситуацію з коронавірусом у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку саміту G20.
"Саудівська Аравія зв'язується з країнами G20 для скликання онлайн-саміту лідерів G20 наступного тижня через коронавірус у світі та його вплив на економіку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідери країн G20 будуть координувати свою політику для захисту людей та захисту глобальної економіки.
"Саміт буде спиратися на поточні зусилля міністрів фінансів G20 та голови Центральних банків, вищих посадових осіб охорони здоров'я, торгівлі та закордонних справ, щоб надалі розвивати точні вимоги та необхідні дії", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з послами країн "Великої сімки" плани нового уряду України та його роботу в умовах епідемії коронавірусу.