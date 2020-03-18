Саудовская Аравия созывает G20 из-за ситуации с коронавирусом в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Саудовская Аравия собирает страны "Большой двадцатки" для проведения онлайн-саммита из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу саммита G20.
"Саудовская Аравия связывается со странами G20 для созыва онлайн-саммита лидеров G20 на следующей неделе из-за коронавируса в мире и его влияния на экономику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры стран G20 будут координировать свою политику для защиты людей и защиты глобальной экономики.
"Саммит будет опираться на текущие усилия министров финансов G20 и главы центральных банков, высших должностных лиц здравоохранения, торговли и иностранных дел, чтобы в дальнейшем развивать точные требования и необходимые действия", - отмечается в сообщении.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран "Большой семерки" планы нового правительства Украины и его работу в условиях эпидемии коронавируса.