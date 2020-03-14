Трамп проведе відеоконференцію з лідерами країн G7 через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп на початку наступного тижня в режимі відеоконференції обговорить ситуацію навколо поширення нового коронавіруса у світі з лідерами країн Групи семи (G7). Про це повідомив в п'ятницю на своїй сторінці в Twitter заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір, передає УНН.
Він розповів, що американський лідер обговорив в п’ятницю по телефону проблему коронавіруса з президентом Франції Емманюелем Макроном.
“Президент Трамп погодився провести відеоконференцію з коронавірусу з усіма лідерами G7 на початку наступного тижня”, — зазначив Дір.
“Лідери двох країн обговорили, як Франція і США борються з COVID-19, а також можливості спільної роботи по припиненню пандемії”, — додав представник Білого дому.
Очікується, що екстрена нарада в форматі відеоконференції пройде в понеділок. У 2020 році США головують в G7.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.