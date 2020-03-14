Трамп проведе відеоконференцію з лідерами країн G7 через коронавірус

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп на початку наступного тижня в режимі відеоконференції обговорить ситуацію навколо поширення нового коронавіруса у світі з лідерами країн Групи семи (G7). Про це повідомив в п'ятницю на своїй сторінці в Twitter заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір, передає УНН.