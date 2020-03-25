Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тысяч

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61820 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72535 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85998 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84183 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86238 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102719 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105869 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130930 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130320 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тысяч

Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тысяч

Киев  •  УНН

 • 13780 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 1:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 21,162 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 7503 человека. В Китае за все время эпидемии погибло 3163 человека. Испания также перегнала КНР по количеству умерших — 3647 человека.

Всего в мире 466,955 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 113,770 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (74,386), Соединенные Штаты (62,086), которые вышли на третье место включая Китай, Испания (47,610), Германия (37,323) и Иран (27,017).

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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