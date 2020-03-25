Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тысяч

КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 1:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 21,162 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).