Кулеба: в Украину изъявили желание вернуться 20 тыс. украинцев

“20 тыс. украинцев — это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возвращения будет существенно затруднена”, — сказал Кулеба, и добавил, что причина не только в закрытии границы для регулярных пассажирских перевозок с 27 марта, но и потому что авиасообщение сворачивают и другие страны.

Министр подчеркнул, что с самого начала выступал за возвращение из-за границы граждан Украины, но в то же время отметил, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82804 украинца.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.