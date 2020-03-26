Кулеба: в Украину изъявили желание вернуться 20 тыс. украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63801 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75285 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88654 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86670 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104015 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87193 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102852 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105913 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130968 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130326 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кулеба: в Украину изъявили желание вернуться 20 тыс. украинцев

Кулеба: в Украину изъявили желание вернуться 20 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 18278 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. За пределами Украины остается по меньшей мере 20 тысяч украинских граждан, изъявивших желание вернуться домой. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“20 тыс. украинцев — это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возвращения будет существенно затруднена”, — сказал Кулеба, и добавил, что причина не только в закрытии границы для регулярных пассажирских перевозок с 27 марта, но и потому что авиасообщение сворачивают и другие страны.

Министр подчеркнул, что с самого начала выступал за возвращение из-за границы граждан Украины, но в то же время отметил, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82804 украинца.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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