Завтра до Москви відправиться спецрейс за українцями, які не можуть повернутися через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Завтра із Києва до Москви відправиться потяг, щоб забрати громадян України, які через карантині заходи не можуть повернутися додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Укрзалізниця, на виконання доручення Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури України призначила на 27 березня рейс поїзда № 906 Київ — Москва та зворотно для повернення до своїх країн громадян України та Російської Федерації, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не мають змоги самостійно перетнути кордон”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що поїзд відправиться із Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня о 10:14. У зворотному напрямку поїзд під № 905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня о 07:32.
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Квитки на вказаний поїзд доступні у продажі виключно через онлайн.
Нагадаємо, Україна повернула з Австрії понад півтисячі українців.