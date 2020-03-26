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Кулеба: РФ не сприяє транзиту до України матеріалів, необхідних для вироблення медпрепаратів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія не демонструє конструктивності у процесі вирішення питання транзиту через російську територію вантажів до України, необхідних для виготовлення медпрепаратів. Про це ефірі телеканалу “Україна 24” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, коли українці зможуть повернутися з РФ, передає УНН.

“Дійсно, є така в нас операція, ми хочемо повернути українців з Росії, які виявили таке бажання. Росіяни хочуть забрати своїх громадян. Але в нас є ще одне питання з російською стороною — це транзит матеріалів, необхідних для вироблення медичних препаратів через Росію до України. І на жаль, ми наразі демонструємо дуже позитивне і конструктивне ставлення щодо цього потягу (до України через Росію — ред.), але не спостерігаємо конструктивного ставлення Російської Федерації щодо доступу матеріалів. Тому це питання дипломатично буде вирішено і тоді ми побачимо”, — сказав Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що до України виявили бажання повернутись щонайменше 20 тис. українців.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.

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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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