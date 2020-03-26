Кулеба: РФ не сприяє транзиту до України матеріалів, необхідних для вироблення медпрепаратів

КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія не демонструє конструктивності у процесі вирішення питання транзиту через російську територію вантажів до України, необхідних для виготовлення медпрепаратів. Про це ефірі телеканалу “Україна 24” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, коли українці зможуть повернутися з РФ, передає УНН.