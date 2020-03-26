Кулеба: РФ не способствует транзиту в Украину материалов, необходимых для изготовления медпрепаратов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63900 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75400 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88764 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86779 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104050 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87257 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102864 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105916 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130971 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кулеба: РФ не способствует транзиту в Украину материалов, необходимых для изготовления медпрепаратов

Кулеба: РФ не способствует транзиту в Украину материалов, необходимых для изготовления медпрепаратов

Киев  •  УНН

 • 23696 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Россия не демонстрирует конструктивности в процессе решения вопроса транзита через российскую территорию грузов в Украину, необходимых для изготовления медпрепаратов. Об этом эфире телеканала “Украина 24” заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос, когда украинцы смогут вернуться из РФ, передает УНН.

“Действительно, есть такая у нас операция, мы хотим вернуть украинцев из России, которые изъявили такое желание. Россияне хотят забрать своих граждан. Но у нас есть еще один вопрос с российской стороной — это транзит материалов, необходимых для выработки медицинских препаратов через Россию в Украину. И к сожалению, мы пока демонстрируем очень положительное и конструктивное отношение к этому поезду (в Украину через Россию — ред.), но не наблюдаем конструктивного отношения Российской Федерации о доступе материалов. Поэтому этот вопрос дипломатично будет решено и тогда мы увидим”, — сказал Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что в Украине изъявили желание вернуться как минимум 20 тыс. украинцев.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82,804 украинцев.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Украинские Национальные Новости

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