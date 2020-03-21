Україна повернула з Австрії понад півтисячі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За сприянням українських консулів з Австрії до України повернулося 527 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал з поширення інформації про коронавірус від Міністерства закордонних справ.
“Зараз 174 громадянина України повертається спецрейсом авіакомпанії SkyUp з Австрії. Загалом з Австрії вже повернулися 527 українських громадян. Українські консули продовжують консультувати громадян, які наразі перебувають в Австрії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Австрії коронавірус зафіксували вже у понад 2,2 тис. осіб.