В Австрії коронавірус зафіксували вже у понад 2,2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Австрії коронавірус зафіксували вже у 2 203 осіб. За добу кількість випадків COVID-19 збільшилася на 360. Про це повідомляє УНН із посиланням на АРА.
"Кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Австрії зросла до 2 203, станом на ранок п'ятниці. Це на 360 випадків більше, ніж 24 години тому", - повідомляють у виданні.
Так, більшість випадків продовжують фіксувати в Тіролі - 490, а також у Верхній Австрії - 399.
З Нижньої Австрії було отримано 317 позитивних тестів, у Відні зафіксували 277 інфікованих, також 299 - у Штирії, 147 у Зальцбурзі, 32 у Бургенланді, 179 в Форарльберзі і 63 в Каринтії.
В Австрії на даний момент від хвороб, викликаних коронавірусом померло шестеро осіб, в той час як дев'ять осіб - вилікувалися.
Нагадаємо, що Австрія ввела обмеження на в'їзд в країну з Німеччини.