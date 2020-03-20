В Австрии коронавирус зафиксировали уже у более чем 2,2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Австрии коронавирус зафиксировали уже у 2203 человек. За сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 360. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.
"Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Австрии выросло до 2203, по состоянию на утро пятницы. Это на 360 случаев больше, чем 24 часа назад", - сообщают в издании.
Так, большинство случаев продолжают фиксировать в Тироле - 490, а также в Верхней Австрии - 399.
С Нижней Австрии было получено 317 положительных тестов, в Вене зафиксировали 277 инфицированных, а также 299 - в Штирии, 147 в Зальцбурге, 32 в Бургенланде, 179 в Форарльберге и 63 в Каринтии.
В Австрии на данный момент от болезней, вызванных коронавирусом умерло шесть человек, в то время как девять человек - вылечились.
Напомним, что Австрия ввела ограничения на въезд в страну из Германии.