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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105128 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107836 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109771 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108363 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118263 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101979 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 106161 просмотра

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В Австрии коронавирус зафиксировали уже у более чем 2,2 тыс. человек

В Австрии коронавирус зафиксировали уже у более чем 2,2 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13927 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Австрии коронавирус зафиксировали уже у 2203 человек. За сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 360. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.

"Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Австрии выросло до 2203, по состоянию на утро пятницы. Это на 360 случаев больше, чем 24 часа назад", - сообщают в издании.

Так, большинство случаев продолжают фиксировать в Тироле - 490, а также в Верхней Австрии - 399.

С Нижней Австрии было получено 317 положительных тестов, в Вене зафиксировали 277 инфицированных, а также 299 - в Штирии, 147 в Зальцбурге, 32 в Бургенланде, 179 в Форарльберге и 63 в Каринтии.

В Австрии на данный момент от болезней, вызванных коронавирусом умерло шесть человек, в то время как девять человек - вылечились.

Напомним, что Австрия ввела ограничения на въезд в страну из Германии.

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