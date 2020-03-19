Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97998 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102842 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104918 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103976 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112448 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100596 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105121 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106607 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии

Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии

Киев  •  УНН

 • 19879 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Австрия сегодня ночью вводит ограничения на въезд в страну из Германии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу в Facеbook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"Сегодня, 19 марта, в 24:00 ночи Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не позднее, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения вирусом на немецком или английском языках.

Напомним, власти Кыргызстана в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан.

Как сообщалось, власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за панического спроса.

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