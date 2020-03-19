Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Австрия сегодня ночью вводит ограничения на въезд в страну из Германии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу в Facеbook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".
"Сегодня, 19 марта, в 24:00 ночи Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не позднее, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения вирусом на немецком или английском языках.
Напомним, власти Кыргызстана в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан.
Как сообщалось, власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за панического спроса.