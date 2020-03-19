Влада Австралії ввела обмеження на продаж ліків через панічний попит
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Влада Австралії вводить обмеження на продаж ліків у всіх аптеках країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве радіо 2GB Sydney і АВС.
Як заявив у четвер заступник головного санітарного лікаря Пол Келлі, нові норми відпустки встановлено для рецептурних і безрецептурних ліків через паніку, що виникла на тлі поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон зазначив, що у поліції країни є дані про те, що багато людей купують "зайві продукти і медикаменти для подальшого перепродажу за завищеними цінами".
Найбільші ритейлери країни Coles і Woolworths, що контролюють 80% національного ринку ритейлу, заявили про розширення списку товарів, продаж яких буде обмежено.
Повідомляється, що у всіх магазинах мереж рис, борошно, макарони, м'ясо всіх видів і м'ясний фарш, яйця, готові охолоджені страви, заморожені овочі і фрукти, цукор, молоко, консерви будуть відпускатися по одній пачці (упаковці) в руки.
Також обмежено продаж туалетного паперу, серветок і паперових рушників, дезінфікуючих рідин і мила.
Нагадаємо, на території Австралії зараз зареєстровано близько 600 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше число заражених - 307 людей - зареєстровані в Сіднеї. 25 осіб одужали, 6 померли.