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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108745 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 110708 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 109229 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119672 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102331 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106397 просмотра

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Власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за панического спроса

Власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за панического спроса

Киев  •  УНН

 • 12321 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Власти Австралии вводят ограничения на продажу лекарств во всех аптеках страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное радио 2GB Sydney и АВС.

Как заявил в четверг заместитель главного санитарного врача Пол Келли, новые нормы отпуска установлены для рецептурных и безрецептурных лекарств из-за паники, возникшей на фоне распространения коронавируса.

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон отметил, что у полиции страны есть данные о том, что многие люди закупают "излишние продукты и медикаменты для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам".

Крупнейшие ретейлеры страны Coles и Woolworths, контролирующие 80% национального рынка ретейла, заявили о расширении списка товаров, продажа которых будет ограничена.

Сообщается, что во всех магазинах сетей рис, мука, макароны, мясо всех видов и мясной фарш, яйца, готовые охлажденные блюда, замороженные овощи и фрукты, сахар, молоко, консервы будут отпускаться по одной пачке (упаковке) в руки.

Также ограничена продажа туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, дезинфицирующих жидкостей и мыла.

Напомним, на территории Австралии в настоящий момент зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных - 307 человек - зарегистрированы в Сиднее. 25 человек выздоровели, 6 умерли.

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