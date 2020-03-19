Власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за панического спроса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Власти Австралии вводят ограничения на продажу лекарств во всех аптеках страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное радио 2GB Sydney и АВС.
Как заявил в четверг заместитель главного санитарного врача Пол Келли, новые нормы отпуска установлены для рецептурных и безрецептурных лекарств из-за паники, возникшей на фоне распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон отметил, что у полиции страны есть данные о том, что многие люди закупают "излишние продукты и медикаменты для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам".
Крупнейшие ретейлеры страны Coles и Woolworths, контролирующие 80% национального рынка ретейла, заявили о расширении списка товаров, продажа которых будет ограничена.
Сообщается, что во всех магазинах сетей рис, мука, макароны, мясо всех видов и мясной фарш, яйца, готовые охлажденные блюда, замороженные овощи и фрукты, сахар, молоко, консервы будут отпускаться по одной пачке (упаковке) в руки.
Также ограничена продажа туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, дезинфицирующих жидкостей и мыла.
Напомним, на территории Австралии в настоящий момент зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных - 307 человек - зарегистрированы в Сиднее. 25 человек выздоровели, 6 умерли.