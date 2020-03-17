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Киргизстан вводить тимчасову заборону на в'їзд для іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Влада Киргизстану в зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземних громадян. Про це оголосила у вівторок в Бішкеку віце-прем'єр Алтинай Омурбекова, передає УНН.

“Вводиться тимчасова заборона в зв’язку з загрозою коронавіруса на в’їзд громадян іноземних держав”, — сказала вона. За її словами, подібні кроки роблять багато країн світу, і Киргизстан не є винятком.

“Ми зобов’язані були прийняти такі профілактичні заходи”, — пояснила віце-прем’єр. При цьому, запевнила вона, це обмеження не поширюється на вантажні перевезення.

У самому Киргизстані випадків захворювання коронавірусом поки не виявлено. У двох районах Чуйської області республіки підготовлені спеціальні ізолятори на випадок появи хворих. В кінці січня влада країни вирішила тимчасово призупинити імпорт з Китаю сільськогосподарської, а також м’ясної продукції, ця заборона згодом була продовжена на невизначений термін. У республіці в профілактичних цілях достроково відправлені на тритижневі канікули учні шкіл та студенти вищих навчальних закладів, закриті кінотеатри, нічні та комп’ютерні клуби.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста — обмежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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