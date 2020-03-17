Кыргызстан вводит временный запрет на въезд для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Власти Кыргызстана в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан. Об этом объявила во вторник в Бишкеке вице-премьер Алтынай Омурбекова, передает УНН.
“Вводится временный запрет в связи с угрозой коронавируса на въезд граждан иностранных государств”, — сказала она. По ее словам, подобные шаги делают многие страны мира, и Кыргызстан не является исключением.
“Мы обязаны были принять такие профилактические меры”, — пояснила вице-премьер. При этом, заверила она, это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.
В самом Кыргызстане случаев заболевания коронавируса пока не обнаружено. В двух районах Чуйской области республики подготовлены специальные изоляторы на случай появления больных. В конце января власти страны решили временно приостановить импорт из Китая сельскохозяйственной, а также мясной продукции, этот запрет впоследствии был продлен на неопределенный срок. В республике в профилактических целях досрочно отправлены на трехнедельные каникулы ученики школ и студенты высших учебных заведений, закрыты кинотеатры, ночные и компьютерные клубы.
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.
Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.
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Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.