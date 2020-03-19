Австрія вводить обмеження на в'їзд до країни з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Австрія сьогодні вночі вводить обмеження на в'їзд до країни з Німеччини. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку у Facеbook "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".
"Сьогодні, 19 березня, о 24:00 ночі Австрія вводить обмеження на в'їзд до країни з Німеччини", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в'їхати зможуть лише ті, хто надасть медичну довідку, видану не пізніше, ніж 4 дні тому, про відсутність зараження на вірус німецькою чи англійською мовами.
Нагадаємо, влада Киргизстану в зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземних громадян.
Як повідомлялося, влада Австралії ввела обмеження на продаж ліків через панічний попит.