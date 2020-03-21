Украина вернула из Австрии более полутысячи украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. При содействии украинских консулов из Австрии в Украину вернулось 527 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал по распространению информации о коронавирусе Министерства иностранных дел.
“Сейчас 174 гражданина Украины возвращается спецрейсом авиакомпании SkyUp из Австрии. Всего с Австрии уже вернулись 527 украинских граждан. Украинские консулы продолжают консультировать граждан, которые сейчас находятся в Австрии”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Австрии коронавирус зафиксировали уже более чем 2,2 тыс. человек.