Уряд роз'яснив закриття ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Україною через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав закриття ще 10 пунктів пропуску автомобільного сполучення на кордоні України, щоб підвищити рівень безпеки під час карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Ми знаємо, що вже скоротився пасажиропотік через кордон, тому закриття 10 пунктів пропуску — це ще один крок до підвищення заходів безпеки на час карантину”, — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
В уряді зазначили, що пункти пропуску будуть закриті на кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією.
“Пропонується закрити пункти пропуску „Костели“, „Смільниця“, „Грушів“, „Угринів“, „Солотвино“, „Кальмінці“, „Бронниця“, „Сокиряни“, „Нові Трояни“ та „Паланка“. Це автомобільні, а подекуди і пішохідні пункти пропуску”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що рішення про закриття пішохідних та автомобільних пунктів пропуску погоджено з міжнародними партнерами.
“Тобто, країни, які межують з нашою державою, закрили свої КПП дзеркально. Наразі на державному кордоні України 125 тимчасово закритих пунктів пропуску, 105 діючих, в тому числі 18 для автомобільного сполучення”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, уряд запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських вантажних перевізників.