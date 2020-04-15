Правительство разъеснило закрытие еще 10 пунктов пропуска на границе с Украиной из-за COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал закрытие еще 10 пунктов пропуска автомобильного сообщения на границе Украины, чтобы повысить уровень безопасности во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Мы знаем, что уже сократился пассажиропоток через границу, поэтому закрытие 10 пунктов пропуска — это еще один шаг к повышению мер безопасности на время карантина”, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В правительстве отметили, что пункты пропуска будут закрыты на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

“Предлагается закрыть пункты пропуска „Костелы“, „Смильныця“, „Грушив“, „Угринов“, „Солотвино“, „Кальминци“, „Бронница“, „Сокыряны“, „Новые Трояны“ и „Паланка“. Это автомобильные, а иногда и пешеходные пункты пропуска”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение о закрытии пешеходных и автомобильных пунктов пропуска согласовано с международными партнерами.

“То есть, страны, граничащие с нашим государством, закрыли свои КПП зеркально. Сейчас на государственной границе Украины 125 временно закрытых пунктов пропуска, 105 действующих, в том числе 18 для автомобильного сообщения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, правительство ввело зеркальные меры в отношении стран, которые устанавливают ограничения для украинских грузовых перевозчиков.

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