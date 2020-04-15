Правительство разъеснило закрытие еще 10 пунктов пропуска на границе с Украиной из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал закрытие еще 10 пунктов пропуска автомобильного сообщения на границе Украины, чтобы повысить уровень безопасности во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
“Мы знаем, что уже сократился пассажиропоток через границу, поэтому закрытие 10 пунктов пропуска — это еще один шаг к повышению мер безопасности на время карантина”, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В правительстве отметили, что пункты пропуска будут закрыты на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.
“Предлагается закрыть пункты пропуска „Костелы“, „Смильныця“, „Грушив“, „Угринов“, „Солотвино“, „Кальминци“, „Бронница“, „Сокыряны“, „Новые Трояны“ и „Паланка“. Это автомобильные, а иногда и пешеходные пункты пропуска”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что решение о закрытии пешеходных и автомобильных пунктов пропуска согласовано с международными партнерами.
“То есть, страны, граничащие с нашим государством, закрыли свои КПП зеркально. Сейчас на государственной границе Украины 125 временно закрытых пунктов пропуска, 105 действующих, в том числе 18 для автомобильного сообщения”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, правительство ввело зеркальные меры в отношении стран, которые устанавливают ограничения для украинских грузовых перевозчиков.