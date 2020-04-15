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Уряд обмежив вантажні перевезення в Україну

Уряд обмежив вантажні перевезення в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських вантажних перевізників. Про це у Telegram написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.

“Уряд запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників. Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи”, — написав Криклій.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури не дивлячись на ситуацію з епідемією коронавірусу очікує залучення додаткових інвестицій.

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