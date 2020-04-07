Мінінфраструктури очікує додаткові інвестиції, не дивлячись на ситуацію з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури не дивлячись на ситуацію з епідемією коронавірусу очікує залучення додаткових інвестицій, зокрема, у порти. Про це заявив на онлайн-зустрічі міністр інфраструктури України Владислав Криклій., передає кореспондент УНН.
“Ми комунікуємо і говоримо про концесії. В цьому році, не дивлячись на цей карантин, на ситуацію, ми ще залучимо додаткових інвесторів у наші порти та інші хаби. Це говорить про те, що Україну більш серйозно розглядають на мапі контейнерних перевезень”, — сказав Криклій.
За його словами, також він сьогодні підписав документ про утворення відповідної ради щодо методики ставок портових зборів.
Як повідомляв УНН раніше, оголошено переможця конкурсу на концесію в порту Ольвія — ним стала катарська компанія “QTerminals”.