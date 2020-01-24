Компанія з Катару стала переможцем конкурсу на концесію в порту Ольвія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні оголошено переможця конкурсу на концесію в порту Ольвія – ним стала катарська компанія "QTerminals". Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні оголошено переможця конкурсу на концесію в порту Ольвія. Це означає, що переможцем оголошена компанія "QTerminals". Це катарська компанія, провідний портовий оператор Катару. Це означає що, наші партнери по суті з Катару зайдуть в портову індустрію України з інвестиціями. Це робочі місця, розвиток порту", - сказав Гончарук
З його слів, протягом наступних декількох місяців триватимуть бюрократичні процедури з підготовкою і підписанням угоди.
У своєму Telegram-каналі Гончарук додав, що порт Ольвія в Миколаєві отримає 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару.
"Що отримає український бюджет? Щорічні концесійні платежі — 82 млн грн; інвестиційні зобов’язання — 3,4 млрд гривень (за 5 років); кошти для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини — 80 млн грн", - додав він.
Нагадаємо, раніше Херсонський морпорт передали у концесію.